كتب- أحمد عبدالمنعم:

تواصل جامعة القاهرة ريادتها برعاية الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة، حيث حصدت المراكز الأولى على مستوى 18 الجامعات المصرية في "مهرجان طرب الأول" الذى عقد بجامعة السويس، بمشاركة 18 جامعة مصرية، وحصدت جامعة القاهرة المراكز الأولى فى الغناء الجماعي والكورال، والصولو، والغناء والعزف الفردي.

وأكد الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة ان ما حققه طلاب جامعة القاهرة من تفوق في المهرجان، نتاج جهود متواصلة تبذلها الجامعة لتشجيع المواهب واكتشافها ورعاية إبداعاتهم وتحفيزهم للمشاركة فى مختلف المسابقات.

وقال الدكتور محمد سامى عبدالصادق إن الجامعة تمثل ساحة للإبداع و الابتكار، وتمنح أبناءها الموهوبين كافة الدعم والإمكانات التي تؤهلهم للتميز والتفوق في مختلف المسابقات على المستويات المحلية والدولية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن توجيهات رئيس الجامعة تؤكد على ضرورة رعاية الموهوبين ورعايتهم رعاية كاملة، وتحفيزهم على المنافسة في مختلف المجالات وهم مؤهلون للتفوق والفوز في المسابقات الفنية والثقافية والرياضية.

وفاز الطالب مؤمن عادل إبرهيم (تمريض) بالمركز الأول غناء فردى "شباب"، والطالبة سهيلة محمد صابر(آداب) أول غناء فردى" بنات"، والطالب كامل محمد كمال(الحاسبات والذكاء الاصطناعي) الأول عزف فردى، والطالب زياد إبراهيم محمد(حقوق)، الثاني عزف فردى.

أشرف على مشاركة طلاب جامعة القاهرة في المهرجان، الدكتور احمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومتابعة فرج عيد مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وحضر حفل ختام المهرجان محافظ السويس، ورئيسا جامعتي السويس وقناة السويس، ومستشار وزير التعليم العالي لشئون الأنشطة الطلابية.