صور- محمد بن سلمان يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي عقب استقباله بمطار نيوم

07:10 م الخميس 21 أغسطس 2025
كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب وصوله إلى مطار نيوم اليوم الخميس 21 أغسطس.

وقاد الأمير محمد بن سلمان السيارة المخصصة لاستقبال الرئيس السيسي، عقب استقباله على مدرج مطار نيوم السعودي الدولي.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مطار نيوم بالمملكة العرببة السعودية، حيث كان في مقدمة مستقبليه الأمير السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بن آل سعود

وجاءت هذه الزيارة استجابة لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث قاد الأمير محمد بن سلمان سيارته وبجواره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية المتجذّرة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتعبّر عن التزام القيادتين بالمضي قدمًا في تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار الشناوي إلى أن اللقاء بين الجانبين يندرج ضمن إطار التشاور والتنسيق المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويهدف إلى توطيد الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، بما يخدم مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية.

وأوضح أن المباحثات المرتقبة ستتناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الحرب الدائرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى ملفات لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، إلى جانب القضايا المتعلقة بأمن البحر الأحمر.

