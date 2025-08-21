رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء رسمية لرؤساء الوفود في "تيكاد 9"

كتب- محمد سامي:

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مأدبة عشاء رسمية أقامها شيجيرو إيشيبا، رئيس وزراء اليابان، على شرف رؤساء الوفود المشاركة في الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 9" بمدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شارك في مأدبة العشاء، أنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أعرب رئيس وزراء اليابان عن ترحيبه بالحضور وسعادته بمخرجات القمة حتى الآن.

وخلال الفعالية، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة مجموعة من ملفات التعاون المشترك بين الدول الإفريقية واليابان في مختلف المجالات التنموية.

