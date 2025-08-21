كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماع اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل ٨ وظائف سكرتير عام حي بدرجة مدير عام، وذلك لاختيار الأكفأ والأقدر على إنجاز المهام وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلنة.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة في تمكين الكوادر الشابة ودعم مشاركة المرأة في الوظائف القيادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي والإداري، وضخ دماء جديدة تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء داخل الجهاز الإداري.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة أجرت المقابلات الشخصية لـ ٦٢ متقدمًا، حيث تم فحص أوراقهم ومناقشتهم حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، إلى جانب قياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية والقدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك لضمان اختيار أفضل العناصر بكل شفافية ونزاهة.

