بدون وسطاء.. تفاصيل التقديم المباشر على تأشيرة العمرة عبر "نسك عمرة"

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن إطلاق خدمة جديدة باسم "نسك عمرة"، تتيح للمعتمرين من خارج المملكة التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز جميع الخدمات المرتبطة برحلتهم، دون الحاجة إلى أي وسيط، وذلك عبر المنصة الرسمية.

وقال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن المنصة توفر باقات متكاملة تشمل التأشيرة، الإقامة، المواصلات، الجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميم باقات فردية وفق رغبات المعتمرين، ما يمنحهم مرونة أكبر في اختيار البرامج المناسبة لهم.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات إلى مصراوي، أن التجربة تشبه ما تم تطبيقه في خدمات الحج الإلكترونية قبل عامين، موضحًا أن هذه هي الانطلاقة الرسمية الأولى للمنصة بعد التوقف المؤقت، وهو ما يتيح لأي معتمر ترتيب برنامجه وحجز رحلته مباشرة والحصول على الموافقة على التأشيرة بسهولة.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية للبرامج تعتبر مرتفعة نسبيًا، لكنه توقع أن تشهد الفترة المقبلة طرح برامج أخرى بأسعار متنوعة، مؤكدًا أن توجه السعودية الحالي يقوم على التعامل المباشر مع المعتمر أو الحاج بعيدًا عن أي وسطاء.

