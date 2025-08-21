رئيس الوزراء يلتقي رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا"

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أكيهيكو تاناكا، رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا"، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد 9"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.

حضر اللقاء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تربط مصر واليابان، مشيرًا إلى تطورها في مختلف المجالات مثل الصحة، والثقافة، والبنية التحتية، والنقل، والتعليم، مؤكدًا أن حجم التعاون والدعم الذي تقدمه اليابان لمسيرة التطور في مصر يحظى بتقدير كبير من الجانب المصري، ومعربًا عن تطلعه لحضور ومشاركة رئيس وكالة "الجايكا" في افتتاح المتحف المصري الكبير.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى التعاون الهام في مجال التعليم من خلال إنشاء المدارس اليابانية في مصر، والتي بلغ عددها 69 مدرسة، معربًا عن تطلعه لتعزيز الشراكة في مجال التعليم الفني، ومؤكدًا تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات اليابانية على أراضيها، ومشيدًا بالتعاون القائم في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع الطيران المدني.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، حجم التعاون القائم بين الجانبين في العديد من القطاعات داخل مصر، مشيرة إلى تطلع مصر لتوسيع هذا التعاون مع وكالة "الجايكا" في الدول الأفريقية ضمن إطار التعاون الثلاثي.

كما أكدت أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيدة بالشراكة القائمة، وموضحة أن مصر تسعى إلى رفع مستويات التعاون المشترك مع اليابان.

من جانبه، أشاد أكيهيكو تاناكا، بجهود مصر في التواصل والسعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربًا عن أسفه لتدهور الأوضاع داخل القطاع، ومشيرًا إلى جهود وكالة "الجايكا" في تقديم الدعم، ومعربًا عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

كما أشار رئيس وكالة "الجايكا"، إلى إصدار كُتيب يُبرز مرور 70 عامًا من التعاون المثمر بين مصر والوكالة، وأهدى نسخة منه لرئيس الوزراء.

وأشاد بتطور العلاقات بين مصر واليابان على المستويين الرسمي والشعبي، لافتًا إلى التعاون الثقافي الذي يتجسد في مشروع المتحف المصري الكبير، إلى جانب التعاون في إنشاء وتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق في مصر، مؤكدًا أن مصر شريك أساسي للوكالة في ضوء تنوع وحجم المشروعات المنفذة داخل أراضيها.

