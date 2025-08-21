وزير الزراعة يعلن فتح سوق بيرو أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة

كتب- عمرو صالح:

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح مصر في فتح أسواق بيرو أمام شتلات الفراولة المصرية.

جاء ذلك استنادًا إلى تقرير من محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الذي أوضح أن المفاوضات بين الحجر الزراعي المصري ونظيره في بيرو أسفرت عن فتح السوق أمام الصادرات المصرية من شتلات الفراولة.

وأكد المنسي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحجر الزراعي لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بمختلف دول العالم، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة وتكليفات أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بهدف دعم حركة الصادرات وتوفير مصادر للنقد الأجنبي.

وأعرب فاروق عن تقديره للعاملين بالحجر الزراعي والجهات المعنية في الوزارة، مشيدًا بجهودهم في تعزيز انسياب الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة، مع الحفاظ على جودة المنتجات وسمعة الصادرات المصرية عالميًا.

وشدد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة التي تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي متميز لتصدير شتلات وتقاوي محاصيل الإكثار إلى مختلف دول العالم.

يذكر أن الحجر الزراعي المصري كان قد نجح في وقت سابق من العام في فتح سوق البرازيل أمام شتلات الفراولة، لتصبح بيرو ثاني أسواق أمريكا اللاتينية التي تستقبل هذا المنتج المصري.

