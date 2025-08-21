وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلقت وزارة الأوقاف، بتوجيهات من الدكتور أسامة الأزهري، صفحة رسمية جديدة بعنوان "أطفالنا"، إيمانًا منها بأن طفل اليوم هو نواة مستقبل أفضل يليق بأطفال مصر، وحرصًا على بناء شخصية الطفل دينيًّا، ووطنيًّا، وسلوكيًّا.

وتهدف الصفحة إلى تقديم محتوى توعوي وتربوي مبسّط من خلال ڤيديوهات تثقيفية وأنشطة سلوكية هادفة، مع العمل على اكتشاف وصقل مواهب الأطفال في مختلف المحافظات، وتنظيم فعاليات ومسابقات وندوات تثقيفية داخل المساجد ومراكز التنمية الشبابية الخاصة بالأطفال؛ بما يجعل الوزارة شريكًا حقيقيًّا للطفل داخل الأسرة وخارجها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المعتدل، وغرس القيم الأخلاقية والوطنية لدى الأطفال، والتصدي للمفاهيم الدخيلة، من خلال رؤية حديثة تُلبِّي احتياجات الطفل المعرفية والسلوكية.

وأكد وزير الأوقاف، أهمية تقديم محتوى مميَّز موجَّه للأطفال عبر مختلف منصات الوزارة، ولا سيما منصة "تيك توك"، بما يُسهم في الوصول إلى النشء برسائل توعوية تربوية تحترم عقولهم وتناسب أعمارهم.

وتعمل صفحة "أطفالنا" على تعزيز التعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مؤسسة "مودة" لتنمية وتطوير الأسرة والمجتمع؛ من أجل تحقيق التكامل مع المؤسسات الوطنية المعنية بملف الطفل، وتقديم كل ما يحتاجه النشء على أكمل وجه في مختلف أنحاء الجمهورية.