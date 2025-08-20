تحذيرات مشددة من "الجيزة" بشأن مخالفات البناء

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول في محافظة الجيزة، أن المحافظة تعمل حاليًا على مواجهة مخالفات البناء بكل حزم، قائلًا:"كل من يخالف سيتم هدم عقاره فورًا، وأي مخالفة لن تمر دون إزالة، وهو ما نطبقه فعليًا على أرض الواقع.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي: "لن نتهاون، والمحافظة لديها أزمة في المرافق والخدمات، ولا يمكن أن تستمر الأوضاع بشكل عشوائي، ولذلك ألزمنا كل من يقوم بالبناء بتعليق بيانات واضحة تشمل رقم العقار، والرخصة، والنسبة البنائية، وعدد الأدوار، حتى يكون كل شيء معلنًا، ونحذر من شراء أي وحدة سكنية إلا بعد التأكد من وجود ترخيص رسمي ورسومات هندسية معتمدة".

وتابع المصدر: "القانون هو الفيصل، ولا توجد توجيهات خاصة أو استثناءات، فالذي يخالف سيُزال فورًا، كما أن هناك مسئولية مشتركة، ولا ننكر أن حجم الأحياء كبير مثل حي الهرم، لكننا نسيطر على الوضع بدرجة كبيرة مقارنة بمناطق أخرى في مصر، والموجات المستمرة من وزارة التنمية المحلية والحملات اليومية جعلت الأمور تحت السيطرة، وما نقوم به يصب في مصلحة المواطن أولًا وأخيرًا".

وأكد المصدر: "نعمل لصالح المواطن، لأنه إذا تركنا الأمور العشوائية ستتحول إلى سرطان يصعب استئصاله فيما بعد، واليوم على سبيل المثال تمت إزالة عقار مخالف في الوراق، وتم التعامل مع بعض المخالفات بداخله أيضًا، وسيستمر العمل بشكل يومي ضد أي تعديات".

وأشار المصدر، إلى أن أي مواطن سيقوم بالإبلاغ عن عقار مخالف سيتم هدمه مباشرة إذا ثُبت ذلك.

