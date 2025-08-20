أول رد من وزير العمل بعد طلب "رئيس الوفد" إعانة لدعم جريدة الحزب- خاص

كتب- محمد أبو بكر:

علق محمد جبران، وزير العمل، في تصريحات لمصراوي، عن طلب رئيس حزب الوفد إعانة من وزارة العمل لدعم جريدة الحزب.

يأتي ذلك، بعدما تقدم عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بخطاب رسمي إلى محمد جبران، وزير العمل، طالب خلاله بالحصول على إعانة مالية لمدة 6 أشهر، بهدف الحفاظ على استمرار صدور جريدة الحزب في ظل ما تمر به من صعوبات مالية ممتدة منذ سنوات.

وقال "جبران": لصرف أي إعانة من صندق الطوارئ يجب أن تكون الجهة مشتركة في الصندوق.

وأضاف وزير العمل: حزب الوفد مشترك بالفعل في صندوق إعانات الطوارئ، يبقى كده أول شرط تم تحققه.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم صرف الإعانة في حال موافقة اللجنة المسؤولة عن الطلب بعد دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

وأوضح أن الجريدة تعرضت لخسائر متتالية، الأمر الذي أدى إلى تعثرها مالياً، مشيراً إلى أنها سبق وأن حصلت على دفعتين من صندوق الإعانات والطوارئ، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة.

وأكدت مصادر داخل الحزب أن مستندات متعلقة بالوضع المالي للجريدة تم تقديمها إلى مكتب إعانات الطوارئ بوزارة العمل، في محاولة للحصول على دعم جديد يساعدها على مواجهة الظروف الحالية.

وناشد رئيس الحزب وزير العمل بالموافقة على صرف الإعانة المطلوبة، مؤكداً أن استمرار الجريدة يمثل أهمية للحزب باعتبارها لسان حاله والمنبر الإعلامي الذي يعبر عن توجهاته.