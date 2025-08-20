كتب- محمد صلاح:

يعقد المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، اجتماعًا موسَّعًا، اليوم الأربعاء، بمقر الشركة، يضم جميع قيادات قطاعات الشؤون التجارية على مستوى الإدارات التابعة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل وتقييم الأداء التجاري؛ حيث من المقرر مناقشة عدد من الملفات المهمة؛ وعلى رأسها الفقد والتحصيل وخطط تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، وآليات تطوير منظومة التحصيل وخدمة العملاء، بالإضافة إلى الوقوف على مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وجاء الاجتماع، حسب معلومات حصل عليها "مصراوي"، بعد رصد عدة سلبيات في أداء بعض القطاعات التجارية بالشركة؛ مما تسبَّب في تراجع معدلات التحصيل وزيادة نسب الفقد نتيجة تراجع معدلات تركيب العدادات مسبقة الدفع وارتفاع كميات الطاقة الكهربائية المسروقة ببعض المناطق بالمرج وشبين القناطر والعكرشة.. وغيرها من بعض المناطق.

وسيتناول الاجتماع تأكيد ضرورة دعم جهود التطوير والمتابعة الدقيقة لمختلف قطاعات الشركة؛ خصوصًا الشؤون التجارية، كما أن توجيهاته المستمرة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.

ويشهد الاجتماع طرح مجموعة من التوصيات والمقترحات من القيادات التجارية لتعزيز جودة الخدمة وتحقيق أعلى معدلات رضا للمشتركين.

