كتب- محمد نصار:

رد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، على تعليق أحد المتابعين على منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

المنشور، كتب فيه الوزير السابق: لست مع القائلين بحجب بعض مواقع التواصل العامة فهي وسائل يمكن أن الخير أو الشر إنما أنا مع محاسبة من يخرج على القيم أو القانون بالحسم والقانون.

وعلق أحد المتابعين على "جمعة"، قائلًا: برغم أني كنت مختلفا على أسلوبك في إدارتك للوزارة، ولكن أثبتت الأيام أنني على خطأ، وأنت على صواب، فعلا من يعملون في ديوان الوزارة يحتاجون إلى قبضة من حديد.

ورد وزير الأوقاف السابق، على هذا التعليق، قائلًا: بارك الله فيك، وفيكم كل الخير، بإيصال صوتكم لمعالي الوزير الحالي فيما ترونه ضروريًا.

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