مساعد وزير الداخلية الأسبق: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن تقليل حوادث السير المأساوية يتطلب أكثر من مجرد حملات توعية، مشددًا على ضرورة تطبيق غرامات صارمة على المواطنين الذين يعبرون الطرق من أماكن غير مخصصة.

وقال خلال مداخلته في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن قانون المرور ينص على غرامة 50 جنيهًا لهذا الغرض، وهي كافية في الوقت الحالي إذا تم تنفيذها بحزم.

وأضاف قريطم أن تفعيل هذه الغرامات يتطلب جهودًا مكثفة من إدارات المرور على مستوى الجمهورية، من خلال استهداف المواقع التي تشهد عبورًا عشوائيًا خطيرًا.

وأشار إلى أن توقيع العقوبات في هذه المناطق سيُعزز الردع ويُشجع المواطنين على الالتزام بالقوانين، مما يُسهم في الحد من الحوادث المرتبطة بعبور المشاة.

وأكد قريطم أن التوعية المستمرة تظل ركيزة أساسية لتعزيز السلامة المرورية، حيث يجب تكثيف الحملات التي تحث المواطنين على استخدام الممرات المخصصة والكباري العلوية والأنفاق.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن هذه الإجراءات، إذا ما اقترنت بتطبيق صارم للغرامات، ستؤدي إلى زيادة تدريجية في الالتزام وسط المواطنين.

