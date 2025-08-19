كتب- حسن مرسي:

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن حركة حماس قبلت مؤخرًا مقترح الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة، بعد رفضها السابق له، بينما عادت إسرائيل لتعرقل الاتفاق بشروط جديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز إن المقترح تضمن إفراجًا جزئيًا عن الأسرى والرهائن، مع فترة 60 يومًا للتفاوض حول باقي الإفراجات ومستقبل القطاع.

وأضاف حجازي أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تهيئة المشهد لإدارة القطاع، من خلال اقتراح تشكيل إدارة مدنية من خبراء تكنوقراط فلسطينيين لتجاوز الاعتراضات الإسرائيلية على وجود حماس.

وأشار إلى أن الحركة وافقت على التنحي عن المشهد السياسي في المرحلة القادمة، لكن إسرائيل، بعد قبولها المبدئي للمقترح، فرضت خمسة شروط تعجيزية تتطلب إذعانًا كاملاً من حماس، مما أعاق تقدم المفاوضات.

وأكد حجازي أن موافقة حماس على المقترح وضعت إسرائيل في موقف حرج، حيث أصبحت هي المسؤولة عن تعطيل العملية التفاوضية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر وقطر بذلتا جهودًا دبلوماسية مكثفة في الأيام الأخيرة لإقناع حماس بالمقترح، لكن الحركة طالبت بضمانات كتابية من الولايات المتحدة، وهي غير متاحة، لضمان تنفيذ الاتفاق.

وأشار حجازي إلى أن المقترح كان يهدف إلى نقل العملية إلى مسار تفاوضي يتيح خلال 60 يومًا مناقشة إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة، لكن إسرائيل أصرت على الإفراج الكامل عن الرهائن دفعة واحدة، مما يُعقد المفاوضات.

وأكد أن هذه الشروط التعجيزية تُظهر نية إسرائيل لإطالة أمد الصراع، داعيًا إلى زيادة الضغط الدولي لإلزامها بالعودة إلى طاولة التفاوض.