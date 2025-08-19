طارق فهمي: أزمات نتنياهو الداخلية تؤثر على العمليات العسكرية في غزة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تُشكل جزءًا من دائرة الصراع المستمر، مدفوعة بالتحديات الداخلية التي تواجهها حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال خلال مداخلته في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، إن قرارات إسرائيل العسكرية والأمنية تتأثر بضغوط سياسية وشعبية داخلية، مما يجعلها تسعى إلى تحقيق توازن بين أهدافها العسكرية وتهدئة التوترات الداخلية.

وأضاف فهمي أن مقترح الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ليس مجرد اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار، بل يعكس أزمة أعمق تعيشها الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تفاقمت بسبب احتجاجات شعبية واسعة وانتقادات من قوى سياسية داخل إسرائيل، إلى جانب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن استمرار العمليات العسكرية، مما دفع إسرائيل لقبول المقترح تحت ضغط هذه العوامل.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الهدنة تُعد خطوة رمزية وسياسية مهمة، خاصة فيما يتعلق بالتفاوض حول إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى حماس مقابل إطلاق محتجزين إسرائيليين.

وأشار فهمي إلى أن الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك تلك الموجودة خارج غزة، تُشدد على ضرورة أن تكون الهدنة تحت مظلة شاملة تمثل كافة الأطراف، وليس قرارًا منفردًا من حماس.

