نائبة وزير الصحة ووفد "يونيسف" يتفقدون منشآت صحية بشمال سيناء

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الصحية بمحافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بهدف متابعة سير العمل ميدانيًا وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

ورافقها خلال الجولة وفد من منظمة «اليونيسف» ضم الدكتورة مورين لويس، رئيس قسم الصحة ببرنامج المنظمة في مصر، والدكتور مطربيجون بهروديناف، أخصائي الصحة بالمنظمة.

وتهدف الزيارة إلى دعم خدمات صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، ضمن خطة متكاملة لتحسين المؤشرات السكانية ورفع جودة الخدمات في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة بدأت بزيارة مركز طب أسرة المساعيد، حيث تابعت نائب الوزير غرفة المشورة الأسرية، ووجهت باستكمال أدوات قياس التطور واعتماد مسار واضح للمنتفعين لتسهيل حصولهم على الخدمات، خاصة مع استقبال الوحدة 100 إلى 150 مترددًا يوميًا. كما شددت على تسجيل بيانات المترددين بدقة وتحديد مواعيد متابعة للفئة العمرية من 15 إلى 49 عامًا.

وأكدت «الألفي» أهمية التوعية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول والتصدي للشائعات المضللة، مع تعزيز التكامل بين مقدمي المشورة والفريق الطبي لبناء الثقة مع السيدات. كما راجعت سجلات متابعة الحوامل، خصوصًا حالات الحمل عالي الخطورة، مشددة على التسجيل الدقيق وصرف الأدوية مثل الحديد حسب الوزن لتحسين صحة الأمهات قبل الولادة.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير حرصت على متابعة إجراءات قياس الطول والوزن للأطفال في عيادة التطعيمات، مشددة على الدقة في رصد النمو. كما تفقدت عيادة تنظيم الأسرة لمراجعة توافر الوسائل وإدارة المخزون، مع التأكيد على التوعية بحقيقتها ومأمونيتها.

وخلال الجولة، ناقشت الألفي عدداً من المستفيدات، مؤكدة أن تعليم الفتيات وتأخير سن الزواج المبكر يمثلان ركيزة أساسية لتمكين المرأة وتعزيز صحة الأسرة.

وأشار المتحدث إلى أن الزيارة شملت مركز الرعاية الصحية الأولية بوسط المدينة، حيث أوصت بتواجد طبيب نساء وتوليد يومين أسبوعيًا بكل وحدة صحية لتخفيف الأعباء على المواطنين وضمان الخدمة الطبية. كما وجهت بعدم تكرار قياسات الطول والوزن بين العيادات، وتخصيص مكان مناسب لعيادة السمعيات بعيدًا عن الضوضاء، مع متابعة إحالة الحالات إلى المستشفيات.

وأكد «عبدالغفار» أن نائب الوزير تابعت أعمال مكتب الصحة، مشددة على استيفاء بيانات إخطار الولادة، خصوصًا في الولادات المنزلية، مع إجراء مناظرة طبية دقيقة لكل حالة.

