"الأوقاف": مؤسسات العالم في اختبار حقيقي لإدخال المساعدات لغزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت وزارة الأوقاف باليوم، اعتزازها بالعاملين في ميادين الإغاثة والعمل الخيري داخل مصر وخارجها، لما يبذلونه من جهود وتضحيات في خدمة المحتاجين والتخفيف من معاناة المتضررين، دون تمييز أو تفرقة، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن العمل الإنساني يشكل ركيزة أساسية في الرسالة الدعوية والاجتماعية، باعتباره تجسيدًا لقيم الإسلام الداعية إلى الرحمة، والتكافل، وإغاثة الملهوف، فقد قال النبي محمد ﷺ: "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس".

وأشارت الوزارة إلى أن أفدح المآسي وأجدرها بالعمل الإنساني الصادق هو ما تجسده الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة خصوصًا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عمومًا، نتيجة ما يعانيه من عدوان متواصل وحصار خانق، ما يوجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية تكثيف الجهود الإغاثية، واتساق المعايير، وتوحيد الصفوف لنصرة هذا الشعب، والانتصاف لحقوقه العادلة، والعمل على رفع المعاناة عنه بكل الوسائل المشروعة.

وشددت وزارة الأوقاف، على أهمية التعاون الإنساني الدولي، وضرورة تعزيز الشراكات المؤسسية بين الدول والمنظمات، وإيكال العمل الإنساني إلى الوكالات المتخصصة فيه بالتعاون مع كل المؤسسات المعنية، بما يحقق المبتغى من أعمال الإغاثة والعمل الإنساني، ويرسخ مبادئ العدل والسلام والتعايش، وينتشل الشعوب المنكوبة من آلامها؛ فالإنسانية لا تتجزأ، والحقوق لا تُجَزّأ.

اقرأ أيضًا:

شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التصالح في الجنح وضوابط التسوية

كيف تحصل على منحة وزارة العمل بمناسبة المولد النبوي بعد زيادتها 3 أضعاف؟