كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع طفيف ومؤقت بقيم درجات الحرارة إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية التي تعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الصباح و نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

واضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60:40 كم وارتفاع موج البحر من 3.5:2 متر.