كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن غياب قانون واضح لتداول المعلومات يُعيق عمل الصحفيين في مصر ويُضعف قدرتهم على تقديم محتوى دقيق وشامل.

وقال "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "Ten"، إن الصحفيين غالبًا ما يواجهون صعوبات في الحصول على معلومات من المسؤولين، حيث يتجنب البعض التحدث للإعلام أو يرفضون تقديم بيانات، مما يدفع المواطنين إلى مصادر غير موثوقة.

وأضاف أن تداول المعلومات ليس مجرد مطلب إعلامي، بل حق أساسي للمواطن المصري الذي يحتاج إلى معرفة الحقائق لاتخاذ قراراته اليومية.

وأشار إلى أن غياب هذا القانون يدفع الناس إلى منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل إعلام معادية، التي قد تقدم معلومات مشوهة تحتوي على 1% من الحقيقة مغلفة بـ99% من التضليل، مما يؤدي إلى خسارة الإعلام المصري للمعركة الإعلامية قبل أن تبدأ.

وأكد الجلاد أن الدولة المصرية بحاجة إلى سن قانون لتداول المعلومات يضمن وصول المعلومات الصحيحة للجمهور، مشددًا على أن هذا القانون يجب أن يُلزم المسؤولين بتقديم البيانات للصحفيين كجسر لنقل الحقيقة إلى المواطنين.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن البيانات الرسمية الحالية غالبًا ما تكون فقيرة المحتوى أو متأخرة، مما يعزز انتشار الشائعات ويُضعف الثقة في الإعلام الوطني.

وأشار الجلاد إلى أن الإعلام المصري يمتلك كفاءات بشرية استثنائية، خاصة في ماسبيرو، حيث توجد كنوز من المواهب التي تقود قنوات عربية

ودولية.

وأكد أن دعم هذه الكفاءات ببيئة تمكنها من الوصول إلى المعلومات سيُعيد للإعلام المصري قوته، داعيًا البرلمان الجديد والحكومة إلى الإسراع في سن قانون يضمن حرية تدفق المعلومات لتعزيز الشفافية وحماية الرأي العام من التضليل.