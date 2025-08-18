كتب-عمرو صالح:

أثارت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا بعد تقدمها بـ 5 مقترحات مثيرة للجدل اعتبرها البعض غريبة من نوعها.

وكان آخرها اقتراح للنائبة آمال تغيير مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الـ 5صباحًا وحتى الـ 12 ظهرًا، بحجة تحسين الإنتاجية وتقليل الزحام المروري، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والغضب بين مترددي مواقع التواصل الإجتماعي. .

تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا

أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي ، موجه إلى رئيس الوزراء ، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا.

وأكدت أن تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر سيحقق الاستقرار الأسري ، لافتة إلى أن هناك دراسة أمريكية تفيد بأن الاستيقاظ مبكرا مفيد للصحة .

122 يوما في السنة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسمية

وتقدمت بمقترح برلماني تطالب فيه بتقليص عدد الإجازات الرسمية ، موضحة أن شهر أبريل الماضي شهد عددًا غير مسبوق من الإجازات الرسمية بلغت 12 يومًا إجازة إلى جانب يومي الجمعة والسبت

و أكدت أن معدل الإجازات الرسمية خلال شهري أبريل ومايو بقرار حكومي بلغ 17 يومًا، كاشفة عن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة والتي تبلغ 104 أيام، في حين أن الإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، بما يعادل ثلث السنة.

عودة الضرب للمدارس

أعلنت النائبة آمال عبد الحميد ،عضو مجلس النواب في وقت سابق ، عن تقدمها بمقترح برلماني بشأن عودة الضرب إلى المدارس ، تطالب خلاله بضرورة عودة الضرب في المدارس لاستعادة هيبة المعلم .

وقالت إنها تقترح عودة الضرب بالعصا في المدارس بشكل غير مبرح ، لمحاولة إعادة القيم والأخلاق للطالب.

حظر سير سيارات النقل الثقيل صباحًا

وتقدمت باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، لإصدار قرارًا وزاريًا بحظر سير سيارات النقل الثقيل صباحًا على جميع الطرق السريعة في مصر، وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساءً، لاعتبارات السلامة والحد من حوادث الطرق.

إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات

وتقدمت النائبة باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بإلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات.

وأوضحت أن قطاع عريض من المواطنين في مصر ، عاني من ارتفاع أسعار كشوفات الأطباء، والتي وصلت في الكثير من العيادات ببعض المناطق لـ 1500 جنيه، والباقي تتراوح من 00 جنيه إلى 1000 جنيه، وبعد أن كانت الاستشارة مجانية أصبحت تقدر بـ 500 جنيه، وهناك ما يُعرف بالكشف المستعجل والذي يُحدد حسب اسم الطبيب وشهرته ومكان عيادته.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وفقا لقانون المسنين.. حالات يحق فيها للمسنين الحصول على مساعدة شهرية

لموظفي القطاعين العام والخاص.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي 2025

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية العمل بالشتوي في مصر 2025-2026