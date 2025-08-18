كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وخلفان بن علي بن خلفان الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بدءًا من سبتمبر.. "باب الخلق" على قناة النهار والتليفزيون المصري

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، الإعلامي الكبير محمود سعد بحضور علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار ومحمد هاني رئيس الشبكة والمهندس علي سالم عضو المجلس الاستشاري بالهيئة الوطنية للإعلام.

أول قرار من محافظ الجيزة بشأن قانون الإيجارات الجديد

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بحصر وتقسيم المناطق بالمحافظة إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 164 لسنة 2025، وبناءً على البيانات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن.

بحضور رئيس المخابرات.. السيسي يستقبل وزير خارجية قطر ورئيس جهاز أمن الدولة

"التنظيم والإدارة" يعلن تفعيل قوائم انتظار مسابقة معلم مساعد مادة الرياضيات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم عن تفعيل قوائم الانتظار الخاصة بمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد (مادة الرياضيات)، وذلك استجابةً لاحتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد صرف منحة المولد النبوي الشريف بعد زيادتها لـ1500 جنيه- فيديو

تستعد وزارة العمل خلال الأيام المقبلة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بعد رفع قيمتها من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم هذه الفئة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين.

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر و قطر

قالت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية، إن حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر و قطر.

برلمانية تقترح بداية مواعيد العمل من الفجر.. والوزير يرد عبر مصراوي

كشف محمد جبران، وزير العمل، موقف قانون العمل بشأن إلزام أصحاب الأعمال والشركات بتحديد مواعيد بداية ونهاية ساعات العمل اليومية.

