كتب- محمد أبو بكر:

تعقد لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، غدًا الثلاثاء 19 أغسطس 2025، ثاني ورش العمل التدريبية المتخصصة تحت عنوان:"الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، وذلك بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، وتحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس، بمقر المجلس بماسبيرو.

تتضمن الورشة عددًا من المحاضرات أبرزها:

أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني.

التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء: مهارات التأثير دون إثارة الجدل.

التحليل المدعوم بالبيانات: كيف تصبح لغة الأرقام حليفة الشاشة.

ويقدم المحاضرات خلال ورشة العمل، كل من عبدالفتاح حسن، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس تحرير مجلة أخبار الرياضة السابق، والدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان، وعادل ماهر، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والخبير الإعلامي.

يذكر أن ورشة العمل الأولى حملت اسم رائد الإعلام العربي الكبير وشيخ الإذاعيين "فهمي عمر"، وشهدت إقبالًا كبيرًا من جانب النقاد الرياضيين للمشاركة، وهو ما دعى لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي لعقد ورشة عمل ثانية لاستيعاب راغبي الحضور.