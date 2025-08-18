إعلان

محمود سعد يزور ماسبيرو بعد غياب 14 عاما

01:06 م الإثنين 18 أغسطس 2025

محمود سعد و أحمد المسلماني

كتب- عمرو صالح:

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الإعلامي محمود سعد.

وتعد تلك الزيارة الأولى للإعلامي محمود سعد منذ 14 عاماً، وذلك بعد سنوات من تقديم البرنامج الشهير (البيت بيتك).

