كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن هناك خطة متكاملة لإعادة الانضباط إلى شارع العريش والشوارع المحيطة به، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على مواجهة العشوائيات بشكل مكثف، مضيفا:"الشوارع دي هترجع زي زمان".

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الجهود الحالية تحتاج إلى وعي مجتمعي وتعاون من الأهالي، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لإيجاد حلول جذرية من أجل عودة الشارع إلى وضعه الطبيعي قريبًا.

وكان مصدر مسئول في محافظة الجيزة، كشف عن خطة لتقسيم حي الهرم إلى جزأين، بهدف تعزيز السيطرة وإحكام الرقابة على المنطقة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«مصراوي»، أنه سيتم إنشاء مقر إداري جديد في حدائق الهرم، ليكون الحي الثاني فور الانتهاء من المبنى واستكمال القواعد والاشتراطات القانونية الخاصة به.

وأشار إلى أن الهدف من التقسيم هو التصدي لمخالفات البناء ومتابعة الأوضاع بشكل أدق، بما يحقق انضباطًا أكبر داخل نطاق الحي، ولتخفيف الصدامات على حي الهرم.

ويشهد شارع العريش المتفرع من شارع الهرم بمحافظة الجيزة، انتشارًا واسعًا للباعة الجائلين و"التكاتك" بشكل عشوائي، الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى والازدحام المروري.

ويُعد شارع العريش من أكبر الشوارع التي يسيطر عليها الباعة، حيث تحوّل تدريجيًا إلى ما يشبه السوق المفتوح، وهو ما أثار غضب الأهالي.

وقال عدد من سكان المنطقة: "الشارع أصبح سوقًا للباعة، مابقيناش نقدر نتحرك فيه، ولازم الحي يتدخل لإنهاء هذه المهزلة سواء من التكاتك والباعة".

