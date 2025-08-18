البيئة: بلورة موقف وطني قبل انعقاد قمة المناخ COP30 بالبرازيل

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا لبحث التحضيرات والاستعدادات للمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop30، والذي يقام بمدينة بيليم بالبرازيل، خلال الفترة من 10 لـ21 نوفمبر المقبل.

حضر الاجتماع، الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والدكتور عمرو أسامة، مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي، وياسمين سالم، مساعد الوزير للتنسيقات الحكومية، والدكتور شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للتغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع يأتي في إطار قيام وزارة البيئة بالتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة، لبلورة موقف وطني موحد، تمهيدًا لعرضه في اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعرض نتائج محدداتنا الوطنية، والموضوعات التفاوضية خلال قمة المناخ COP30.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى قيام وزارة البيئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية للعمل على إعداد تصور للموضوعات الخاصة بالمسار التفاوضي والبعد السياسي والفني المرتبط بالأيام الموضوعية للمؤتمر وكذلك المشروعات والمبادرات المقترحة.

وأكدت منال عوض، أنه تم استعراض موقف مصر الذي اكتسب خصوصية بعد نجاح قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، وتحقيق نتائج إيجابية مثل إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" لتوفير التمويل للدول النامية لمساعدتها في مواجهة آثار التغيرات المناخية، مما عزز دور مصر كلاعب رئيسي في العمل المناخي، مؤكدة أن أجندة تغير المناخ أصبحت تحظى باهتمام القيادة السياسية، وهو ما انعكس في تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ، وعقد قمة المناخ COP27 نيابة عن القارة الأفريقية.

كما أكدت الدكتورة منال عوض، التزام مصر بتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باریس، من منطلق مبدأ المسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء، مشددة على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم، وتقديم الدعم التكنولوجي للانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتحقيق مستوى الطموح بخطة المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها الدول النامية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأيام الموضوعية للمؤتمر، والموضوعات المتعلقة بمسائل التكيف والتخفيف والشفافية في مفاوضات المناخ، كما تم عرض الموضوعات المتعلقة بمسائل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مفاوضات المناخ، وفي مجال تمويل المناخ أكدوا ضرورة أن يكون التركيز على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل يعزز احتياجات الدول النامية.

