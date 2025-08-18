طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء حارة رطبة على أغلب الأنحاء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن السحب المنخفضة تظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من (السلوم - مطروح - العلمين).

كما توجد فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء، تعمل على تلطيف الأجواء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومناطق من (السلوم - سيوة).

كما يوجد اضطراب ملاحة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج من (2.5-3.5م).

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة حتى السبت المقبل

مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟