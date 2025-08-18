5 ظواهر جوية.. الأرصاد: شبورة مائية وأمطار رعدية اليوم الاثنين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، عدة ظواهر جوية مؤثرة، تشمل شبورة مائية وأمطار خفيفة ورعدية أحيانًا، إلى جانب نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر (من الرابعة حتى الثامنة صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والساحلية.

وأضاف الهيئة، أن بعض السحب المنخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من (السلوم – مطروح – العلمين). كما تتساقط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب البلاد (حلايب – شلاتين) خلال فترات متقطعة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، يعمل على تلطيف الأجواء، لكنه قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحيط (السلوم – سيوة).

كما حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين (50 – 70 كم/س)، وارتفاع الأمواج ما بين (2.5 – 3.5 متر).

وأكدت الأرصاد ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.