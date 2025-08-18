طقس اليوم.. الأرصاد: حرارة شديدة ورطوبة مرتفعة وفرص أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، يشهد أجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء نهارًا، ومائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، في بيانها، أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

وأوضحت الأرصاد، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابعت الهيئة: تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، يصاحبها نشاط للرياح على فترات متقطعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد.

