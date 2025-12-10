بروتوكول لتشغيل خدمات "الإسكوترات الكهربائية" داخل شوارع الجيزة

وقعت محافظة الجيزة بروتوكول تعاون مع شركة رابيت موبيلتي للتوسع في تشغيل خدمات التنقّل الأخضر داخل نطاق المحافظة وذلك عبر التطبيق الإلكتروني في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لدعم أنماط النقل الحضاري المستدام.

وأوضح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات نقل الأفراد باستخدام الاسكوترات الكهربائية (الرابيت) داخل شوارع الجيزة، كأحد الوسائل الصديقة للبيئة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط خفض الانبعاثات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وأشار "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، إلى حرص المحافظة على دعم المشروعات المبتكرة التي تُسهم في تحسين الحركة داخل الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بما يحقق سيولة مرورية ويقدّم خدمات ذكية وسهلة الاستخدام للجمهور.

وشهد توقيع البروتوكول كلٌّ من هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ومحمد نور الدين، السكرتير العام للمحافظة، وكمال حسن كمال الدين الصويني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رابيت موبيلتي، وفيصل جاد مدير عمليات الشركة بمحافظة الجيزة.

وحضر من شركة انطلاق كل من: محمد إيهاب الرئيس التنفيذي، وحازم توفيق مدير الاستراتيجية، والسيدة هانيا محمد مسؤول الاستراتيجية.

وأكد المهندس عادل النجار عقب توقيع البروتوكول أن المحافظة ستقدّم الدعم التنظيمي واللوجستي لتسهيل عمل الشركة، من خلال التنسيق مع الأحياء والمدن وتذليل العقبات الإدارية، إلى جانب التوعية المجتمعية بمفاهيم التنقّل الأخضر واستخدام منصاتها الرسمية للتعريف بالخدمة وضمان بيئة تشغيلية آمنة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة أن توفّر للمواطنين إمكانية الحصول على Promo Code حصري عند التسجيل عبر QR Code المرفق بهدف تشجيعهم على استخدام الخدمة في إطار نشر ثقافة التنقّل الأخضر البروموكود: GIZARBT وبمنح الرحلة الأولى مجانًا بحد أقصى 40 جنيهًا.

من جانبه، قال كمال الصويني، الرئيس التنفيذي لشركة رابيت موبيلتي "نفخر بحصولنا على رخصة التنقّل الأخضر من محافظة الجيزة، وهي خطوة تعزّز ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتمثل دليلًا على قدرة الشركات الناشئة المحلية على تقديم حلول نقل متطورة تتماشى مع التوجهات العالمية في مجال الاستدامة."

وأضاف "نعمل اليوم في محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة، ونسعى إلى التوسع في المزيد من المدن المصرية خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بتقديم خدمات مواصلات مبتكرة وآمنة تدعم رؤية مصر 2030."