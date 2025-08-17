إعلان

وزارة الأوقاف تنفي الإعلان عن مسابقة عمال ومؤذنين

10:55 م الأحد 17 أغسطس 2025

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نفت وزارة الأوقاف ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن بدء التقدم لمسابقة جديدة للعمال والمؤذنين، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي اليوم، أن أي إعلان عن مسابقات جديدة يتم فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، سواء عبر منصة وزارة الأوقاف المصرية أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع أي جهات أو أفراد يدّعون قدرتهم على التوظيف أو تقديم تسهيلات للتعيين، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لمثل هذه الأكاذيب.

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، حفاظًا على المصداقية وعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.

