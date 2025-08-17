كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير هاني رجب:

افتتح اليوم الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية مقر أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، بحضور السيد القصير الأمين العام للحزب والنائب أحمد رسلان أمين التنظيم.

وحضر الافتتاح محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، وعلاء الدين فؤاد رئيس الأمانة الفنية واللواء كمال الدالى أمين عام الحزب بالجيزة، وعدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية.