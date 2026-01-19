تحت رعاية الرئيس.. انطلاق فاعليات المؤتمر الدولي "المهن في الإسلام"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت صباح الاثنين، فاعليات المؤتمر الدولي الـ٣٦ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "المهن في السلام ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي"، الذي يعقد لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت الفاعليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

ويحضر فاعليات المؤتمر، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف.

وقال الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المؤتمر ال٣٦ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تدور أبحاثه حول خمس محاور، هي المهن في التاريخ الإسلامي، المهن في تاريخ المسلمين.

المهن في حضارات وشعوب العالم، المهن في مصر، ومستقبل المهن في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى توثيق المهن التي وردت في السنة والتاريخ الإسلامي، وتحليل أثر المهن في النهضة والعمران، ودراسة مفردات الحضاريات المختلفة التي يمكن توطينها في البيئة المحلية المعاصرة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المؤتمر يشارك فيه ١٨٠ شخصية من أكثر من ٥٠ دولة بأكثر من ٥٠ بحث، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيه من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.