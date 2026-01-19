التعليم: لا اختبارات اليوم والالتزام بالجداول عقب عطلة الغطاس

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم انعقاد أي امتحانات اليوم في جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الغطاس، في إطار مراعاة المناسبات الدينية وتنظيم سير العملية التعليمية.

وأكدت الوزارة على ة ضرورة التزام جميع المدارس والإدارات التعليمية بتنفيذ هذا القرار دون استثناء، مشددة على عدم عقد أي اختبارات خلال اليوم، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة والامتحانات ستُستأنف في الأيام التالية مباشرة، وفق الجداول الزمنية المعتمدة مسبقًا، دون إجراء أي تعديلات أو تغييرات على مواعيد الامتحانات المقررة.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات الغاز