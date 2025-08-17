كتب- محمد شاكر:

أكد الفنان الكبير أحمد آدم، أنه تنبأ بالعديد من الأحداث السياسية في أعماله ووقعت بالفعل على أرض الواقع.

وقال "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): في فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" تنبأت بحرب المياه بين الدول.

وأضاف آدم: الرجل الأبيض المتوسط كان يرمز للطبقة الوسطى، وكنت أقول لعزت أبوعوف لو الطبقة المتوسطة راحت المجتمع كله هيخسر.

وتابع آدم: الفيلم كان يناقش طريقة الاستفادة من كل نقطة مياه، بدلا من أن يتم إهدارها.

ولفت آدم إلى أن البيت المشروخ في فيلم "معلش احنا بنتبهدل"، كان يشير إلى الخلافات بين الأشقاء مطالبا بضرورة أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا، مؤكدا أن الأمريكان والإرهاب "وجهين" لعملة واحدة.

وحل الفنان أحمد آدم ضيفا على الكاتب مجدي الجلاد في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، مؤكدا أنه توقع العديد من الأحداث السياسية التي وقعت بالفعل، خلال أعماله الفنية التي قدمها، كما تحدث آدم عن الزعيم عادل إمام وأهم أسباب نجوميته خلال فترة تخطت الستين عاما، والفارق بين مسرح عادل إمام ومسرح محمد صبحي.