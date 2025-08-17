وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول لتصنيع آلات تطويش الذرة محليًا

كتب- محمد نصار:

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، وشركة مصر هايتك الدولية للبذور، بهدف دعم التصنيع المحلي لآلات تطويش الذرة.

وقّع البروتوكول الدكتور يسري عبدالقوي الصياد، مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية، والمهندس محمد مرسي عطية، الرئيس التنفيذي لشركة مصر هايتك الدولية للبذور، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الزراعة أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة، وتنفيذ مبادرات الوزارة لدعم الابتكار المحلي وتوفير حلول زراعية مبتكرة لمواجهة التحديات القائمة.

وأضاف أن التعاون يمثل خطوة نوعية لتعميق الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ويؤكد التزام الوزارة بتهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار في مجال البذور والتقنيات الزراعية الحديثة، بما يعزز قدرة الدولة على تطوير تكنولوجيا زراعية تتناسب مع البيئة المصرية وتدعم خطط التنمية المستدامة.

وبموجب البروتوكول، سيتم الدمج بين الخبرات البحثية والعلمية لمعهد بحوث الهندسة الزراعية، والإمكانات التمويلية والتسويقية لشركة مصر هايتك، لتصميم وتصنيع آلات تطويش الذرة (إزالة النورة الذكرية) وتجريبها محليًا، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الزراعية وتقليل التكاليف والفاقد ودعم برامج إنتاج البذور الوطنية.

ويعد هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة بين البحث العلمي والقطاع الخاص، في ظل الدور المحوري لمعهد بحوث الهندسة الزراعية في ابتكار حلول تكنولوجية عملية، من بينها آلات تطويش الذرة التي تقلل الاعتماد على المعدات الزراعية المستوردة.