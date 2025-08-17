برلماني: زيادة تمويل "البتلو" خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس عبد السلام الجبلي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، بتجاوز حجم تمويل المشروع القومي للبتلو حاجز الـ10 مليارات جنيه، واستفادة أكثر من 45 ألف مربٍ منه، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

وقال "الجبلي"، في بيان اليوم، إن هذا التمويل الضخم يعكس إيمان الدولة بأهمية المشروع ودوره المحوري في دعم صغار المربين، بما يساهم بشكل مباشر في توفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع لا يقتصر على كونه مبادرة اقتصادية، بل هو أيضًا برنامج اجتماعي يرفع مستوى معيشة المزارعين والمربين، من خلال توفير الدعم المالي والفني اللازم لزيادة الإنتاجية وضمان استدامة دخلهم.

وأشار إلى أن التوسع في المشروع يحقق عدة أهداف استراتيجية، من بينها الحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من ذبح إناث الأبقار، وتحقيق توازن في أسعار الماشية واللحوم، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعزز الاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية.

وأكد أن مشروع البتلو يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي الغذائي للبلاد، داعيًا إلى استمرار دعمه وتطويره بما يضمن زيادة حجم الثروة الحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يتسق مع رؤية الدولة وأهداف مبادرة "حياة كريمة".

