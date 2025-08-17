برلماني: تصنيف الجامعات المصرية عالميًا يعزز مكانة مصر التعليمية

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإدراج ست جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف "شنغهاي" الصيني لعام 2025، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح النائب، في بيان اليوم، أن هذا التقدم الدولي جاء نتيجة استراتيجية واضحة تتبناها الدولة لدعم المنظومة التعليمية، تشمل تعزيز النشر الدولي للبحوث، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وأكد الدكتور هشام حسين، أن إدراج جامعات كبرى مثل القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، والمنصورة، والأزهر، والزقازيق، ضمن التصنيف العالمي، يُعد شهادة موثوقة على قدرة التعليم المصري على المنافسة دوليًا، ويضع مصر على خريطة التعليم العالي كمنصة إقليمية رائدة، متسقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ودعا النائب، إلى مواصلة دعم الجامعات المصرية وتعزيز شراكاتها الدولية للحفاظ على هذا التقدم وتعظيم الاستفادة منه، مشددًا على أن الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي هو الركيزة الأساسية لبناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة وتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الكهرباء: ٤ آلاف ميجاوات تراجعًا في الاستهلاك بسبب انخفاض درجات الحرارة

أبرزها الإجراءات الجنائية.. قوانين أرسلها النواب ولم يصدق عليها الرئيس