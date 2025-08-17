"قناة سويس على قضبان".. أحدث 25 صورة لمشروع القطار الكهربائي السريع

كتب- محمد نصار:

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة النقل.

وتفقد الوزير، يرافقه اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ورؤساء الشركات المنفذة، واستشاري المشروع، مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح) في المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبري المسار لعبور النيل وحتى محطة العاصمة.

بدأت الجولة بمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وإنشاء كوبري جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة/ أسوان الزراعي؛ بطول 2.520 كم، ومعدلات تنفيذ وإنشاء كوبري شرق النيل بطول 2.720 كم، حيث وجه الوزير بتكثيف الأعمال وتنفيذهما وفقًا لقياسات الجودة العالية والانتهاء من تنفيذهما وفقًا للموعد المخطط.

عقب ذلك، تم التوجه لمتابعة التشطيبات النهائية لمحطة القاهرة بمنطقة حلوان ومحمد نجيب والعاصمة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، حيث اطلع الوزير، على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة وطرق ربط المحطات بالطرق الرئيسية.

وأكد الوزير، ضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية، وأن تعبر المحطات عن المظهر الحضاري لهذا المشروع العملاق.

وتفقد الوزير، عددًا من الأعمال الصناعية مثل كوبري مسار القطار الكهربائي السريع أعلى طريق الأوتوستراد، وشهد الانتهاء من تنفيذ وإنشاء العمل الهندسي العملاق كوبري الخور أعلى خور وادي دجلة والذي يبلغ طوله 600 متر وارتفاعه 90 مترًا بعرض 14 مترًا، وأكد الوزير، أن عمال ومهندسي مصر المهرة دائمًا ما يصنعون المعجزات ويقدمون كل يوم إبداعات فنية وهندسية رائعة.

وأضاف أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر، لتربط كل أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريًا ليكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان.

واطلع الوزير، على الموقف التنفيذي للأعمال الصناعية بالمشروع حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 كباري مسار من إجمالي 16، والانتهاء من 16 كوبري سيارات من إجمالي 55.

كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على قطاعات المسار التي تم وجار تسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية حيث تم تسليم 388 كم في قطاعات متنوعة لسيمنز من إجمالي 660 كم، وجار تسليم باقي القطاعات تباعًاٍ، وكذلك معدل توريد القطارات حيث تم وصول القطار الإقليمى الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر منذ عدة أشهر ومخطط وصول أول قطار فيلارو سريع إلى مصر خلال شهر سبتمبر 2025.

