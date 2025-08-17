كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

سامح عاشور: مصر تواجه ضغوطًا للتصدي لمخططات نتنياهو والإبادة الجماعية في غزة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز التنسيق العربي لمواجهة الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مشددًا على أن مصر تتحمل ضغوطًا هائلة في إطار دفاعها عن سيادتها وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال عاشور، خلال حواره ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز" إن مصر تواجه محاولات مستمرة لإنهاكها اقتصاديًا وسياسيًا بسبب موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

الأوقاف: المسابقة القرآنية الجديدة خطوة رائدة لاستدامة ريادة مصر في تلاوة القرآن

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن المسابقة القرآنية الجديدة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تُعد خطوة رائدة لاستدامة الريادة المصرية في تلاوة القرآن الكريم.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" إن هذه المسابقة تتميز بتركيزها على جودة الأداء وحسن الصوت بدلاً من الحفظ الكامل، مما يتيح لكل من يمتلك موهبة التلاوة المشاركة حتى لو كان يحفظ جزءًا واحدًا من القرآن.

متحدث الوزراء يكشف توجيهات مدبولي للمحافظين بشأن لجان حصر وحدات الإيجار القديم

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عقدت اجتماعًا مع المحافظين لمناقشة آليات تنفيذ القانون الجديد الخاص بحصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكنى، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد للإيجار القديم.

وأوضح "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن القانون نص على تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يتم تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.

اللواء نصر سالم: الاستخبارات العسكرية عين ساهرة تسبق التهديدات بخطوات

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الاستخبارات العسكرية المصرية تتحمل مسؤولية رصد التهديدات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بدقة متناهية، مع توفير تحليل شامل لقدرات الأعداء ونقاط قوتهم وضعفهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد إن الجهاز يعمل على مدار الساعة لتأمين القوات المسلحة والتنبؤ بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها، مما يتيح اتخاذ قرارات استراتيجية في الوقت المناسب.

قريطم: تحديد نقاط للمخالفات المرورية لكل سائق.. وسحب الرخصة في هذه الحالة