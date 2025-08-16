اللواء نصر سالم: الاستخبارات العسكرية عين ساهرة تسبق التهديدات بخطوات

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الاستخبارات العسكرية المصرية تتحمل مسؤولية رصد التهديدات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بدقة متناهية، مع توفير تحليل شامل لقدرات الأعداء ونقاط قوتهم وضعفهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد إن الجهاز يعمل على مدار الساعة لتأمين القوات المسلحة والتنبؤ بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها، مما يتيح اتخاذ قرارات استراتيجية في الوقت المناسب.

وأضاف سالم أن الاستخبارات العسكرية تتولى تقدير الموقف الاستراتيجي من خلال دراسة الأعداء، تشمل أنشطتهم السابقة والحالية وتوقعات تحركاتهم المستقبلية.

وأشار إلى أن هذا الدور يتطلب متابعة لصيقة ودقيقة لضمان جاهزية القوات المسلحة لمواجهة أي تهديدات، مع التركيز على توقع الأخطار مبكرًا باليوم والساعة لتفادي أي مفاجآت.

وأكد اللواء نصر أن الاستخبارات العسكرية تُعد العين الساهرة للقوات المسلحة، حيث تعمل بسرية تامة لتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الحاسمة.

وتابع إن المشروع الاستراتيجي التعبوي الذي ينفذه الجهاز يهدف إلى تدريب الأفراد على تنفيذ المهام بدقة عالية، مما يعزز القدرة على مواجهة أي تحديات محتملة.

وأشار سالم إلى أن قوة أي قرار عسكري تعتمد على دقة المعلومات التي يوفرها جهاز الاستخبارات، مؤكدًا أن الجهاز يسعى دائمًا لأن يكون متقدمًا بخطوات على الأعداء.

وأكد أن الإعلان عن المشروع الاستراتيجي التعبوي يحمل رسالة واضحة للجميع بأن مصر على دراية كاملة بكل التحركات وجاهزة للتصدي لأي تهديدات قد تُخطط ضدها.

