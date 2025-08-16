بالصور.. بدء برنامج تدريب وتأهيل سائقي الشاحنات والتريلات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بدء تنفيذ مبادرتها التدريبية المجانية الموجهة للسائقين تحت شعار: "سائق واعٍ .. لطريق آمن"، اليوم السبت.

يأتي ذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لقطاع النقل وحيث حظيت المبادرة منذ الإعلان عنها بإقبال كبير، حيث تلقت الشركة أكثر من 700 طلب اشتراك من مختلف السائقين، تم تصنيفهم وفقًا لدرجة الرخصة (أولى – ثانية – ثالثة) وقد وقع الاختيار في المرحلة الأولى، على أصحاب الرخصة الدرجة الأولى، حيث تم تحديد 250 سائقًا للالتحاق بالبرنامج.

وتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تدريبية، كل مجموعة تضم 25 سائقًا، بما يضمن فاعلية التدريب وسهولة المتابعة. كما يأتي البرنامج التدريبي متكاملًا ليغطي الجوانب النظرية والعملية على مدار يومين متتاليين:

اليوم الأول السبت (نظري) والذي عقد اليوم بمقر الشركة القابضة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر، وحيث اشتمل على محاضرات متخصصة تناولت (الصيانة الميكانيكية للمركبة وأجزاء المحرك. - الأعطال البسيطة وطرق معالجتها - موضوعات الصحة النفسية والسلوكية، مع التركيز على الضغوط التي تؤدي إلى الحوادث وكيفية تجنبها - الجانب الكهربائي للمركبة بما يشمل الدوائر الكهربائية وصيانة أجهزة التكييف).

وسيشمل اليوم الثاني من البرنامج على التدريب العملي ويقام غدا الاحد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر بمقر شركة النيل لنقل البضائع بجسر السويس – منطقة الحراج، ويشمل البرنامج شرحًا تفصيليًا لقواعد المرور والإشارات المرورية. - تدريبًا عمليًا ميدانيًا على القيادة الآمنة، يتم تنفيذه بواسطة نخبة من المتخصصين السابقين بالإدارة العامة للمرور، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم العملية في الميدان).