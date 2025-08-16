لماذا ارتفعت الإيرادات الضريبية 35% خلال العام المالي 2025/2024؟

كتب- محمد أبو بكر:



كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن نسبة نمو الإيرادات العامة بلغت 29% ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2025/2024 مبلغ 2,204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق.



وأشار "كجوك"، خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، إلى أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2025/2024، والتي تضمنت نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.



وبين وزير المالية، أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى ما يلي:



1- جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي.



2- استخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية.



3- إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية.



4- تطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية.



5- العمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.



