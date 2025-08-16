برلماني: استجابة الداخلية لبلاغات المواطنين نموذج يحتذى به

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بجهود وزارة الداخلية في تطوير آليات عملها، ومواكبتها للتقدم التكنولوجي بما يضمن سرعة التفاعل مع بلاغات المواطنين وضبط الخارجين عن القانون.

وقال "زين الدين"، في تصريحات صحفية اليوم: "ما تقوم به أجهزة الأمن من تحركات سريعة وفاعلة يستحق التقدير، ويعكس حرص رجال الداخلية على ترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف ربوع الوطن".

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تفاعلًا ملحوظًا من جانب وزارة الداخلية مع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين، ولا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عزز ثقة المواطنين في قدرة أجهزة الأمن على حماية المجتمع وردع المخالفين.

وأشار النائب، إلى أن هذه الاستجابة الفورية تعكس وعيًا متقدمًا بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة كأداة للتواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في سرعة حل المشكلات الأمنية، ويعزز جسور الثقة بين الشعب والجهات المعنية.

كما أكد أن النجاحات المتحققة في مكافحة مختلف الجرائم، سواء التقليدية أو الإلكترونية، جاءت نتيجة تخطيط محكم واعتماد ذكي على التكنولوجيا، وهو ما يبرهن على امتلاك مصر لجهاز أمني عصري قادر على مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار.

واختتم "زين الدين"، بالتأكيد على أن ما تقدمه وزارة الداخلية يعد نموذجًا يحتذى به في كيفية توظيف التكنولوجيا لخدمة قضايا الأمن العام، وترسيخ مبدأ أن الشرطة في خدمة الشعب، وأن حماية المواطن وسلامته تبقى دائمًا على رأس الأولويات.

