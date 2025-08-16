12 صورة لكوبري طرة الجديد.. يربط شرق القاهرة وغرب الجيزة

كتب- محمد أبو بكر:



يترقب سكان القاهرة الكبرى افتتاح كوبري طرة الجديد، الذي يُنفذ ضمن امتداد محور حسب الله الكفراوي، حيث يُنتظر أن يمثل نقلة نوعية في حركة المرور بين شرق وغرب النيل.



كوبري طرة الجديد الذي يمتد من زهراء المعادي وصولًا إلى مناطق غرب الجيزة، من شأنه أن يقلل زمن الرحلة ويخفف من حدة الزحام اليومي على الطرق الرئيسية.



تفاصيل امتداد محور حسب الله الكفراوي (3 يوليو)



يجرى العمل بوتيرة متسارعة في مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي، المعروف بمحور 3 يوليو، والذي يُعد من أبرز مشروعات البنية التحتية في العاصمة.



المحور يبدأ من منطقة زهراء المعادي ويمتد حتى طريق أسوان الزراعي، ليشكّل معبرًا حيويًا يصل شرق القاهرة بغربها عبر جسر ضخم يمر فوق النيل.



جسر بطول 1200 متر يربط القاهرة بالجيزة



يتضمن المشروع تنفيذ كوبري استراتيجي يبلغ طوله 1200 متر، منها 400 متر تعبر مباشرة فوق نهر النيل.



ويُعتبر هذا الامتداد إضافة مهمة لشبكة الطرق، حيث يسهم في توزيع الكثافات المرورية ويخفف الضغط عن المحاور المزدحمة الأخرى.



ربط المعادي بطريق أسوان الزراعي عبر النيل



أوضح مصدر بمحافظة الجيزة، أن المشروع يهدف إلى ربط كورنيش المعادي شرق النيل بطريق أسوان الزراعي غرب النيل، مما يسهل حركة المركبات ويعزز الربط بين جانبي القاهرة والجيزة، والتصميم الممتد على 1200 متر، بواقع 400 متر فوق سطح النهر، يُعد حلًا عمليًا لمشاكل الازدحام الحالية.



اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وفقا لقانون المسنين.. حالات يحق فيها للمسنين الحصول على مساعدة شهرية

لموظفي القطاعين العام والخاص.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي 2025

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية العمل بالشتوي في مصر 2025-2026