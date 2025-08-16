مصر تحقق 629 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال 2024-2025 -تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:



اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع، على المؤشرات الأولية للأداء المالي 2024-2025، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة.



جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.



وقال وزير المالية، إنه تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6%؜ من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80%؜ مقارنة بالعام المالي 2023-2024، الذي سجل فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه.



