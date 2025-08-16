7 صور.. ضبط 10 أطنان من هياكل الدواجن الفاسدة بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:



تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط 10 أطنان من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بناحية كرداسة، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المعروض، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين.



وأشار المحافظ، إلى أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضبط الأسواق وردع المخالفين، موجهًا مديرية الطب البيطري بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لمواصلة الجهود التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.



من جانبه، أكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات بالتعاون مع الأجهزة المعنية في إطار خطة شاملة تستهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلكين، تنفيذًا لدورها الحيوي في الحفاظ على الصحة العامة.



جدير بالذكر، أن محافظة الجيزة كانت قد تمكنت مؤخرًا من ضبط وإعدام 42 طنًا من مصنعات اللحوم الفاسدة ومستلزمات التصنيع، في إطار الجهود المستمرة لحماية المواطنين من المنتجات غير الصالحة.



وقد نُفذت الحملة بحضور العميد عدلي الجمال، مدير مباحث تموين الجيزة، والعقيد حسن الصبان، والعقيد أحمد أبو بكر من مباحث التموين.



