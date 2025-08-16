إعلان

بيان بالتفاصيل.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين

02:39 م السبت 16 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:


يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم السبت، لمتابعة جهود المحافظات في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمي.


ومن المنتظر يصدر عن مجلس الوزراء، بيان عقب انتهاء الاجتماع لتوضيح التفاصيل والملفات التي تم التطرق إليها خلال المناقشات.


