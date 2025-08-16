منال عوض: تطوير محمية وادي دجلة ضرورة لحماية مواردها

كتب- محمد نصار:



عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السيد غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، لمتابعة ملفات التعاون المشترك واستعراض نتائج المشروعات المنفذة بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من ممثلي البرنامج والقيادات المعنية بالوزارة.



وخلال اللقاء، استمعت الوزيرة إلى عرض متكامل حول المشروعات التي ينفذها البرنامج بالتعاون مع وزارة البيئة في مجالات التغير المناخي والتنوع البيولوجي، شمل نسب الإنجاز مقارنة بالجداول الزمنية، والتحديات التي واجهت التنفيذ وسبل التغلب عليها.



وأكدت الوزيرة أن التعاون مع البرنامج أثمر عن مشروعات بارزة، منها:



مشروع "جرين شرم" بشرم الشيخ، والذي يُعد من أبرز نتائج استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27).



مشروع حماية البحر الأحمر، الذي يتضمن أنشطة لحماية الشعاب المرجانية ويمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون طويل المدى في دعم المحميات الطبيعية.



مشروع حماية الطيور المهاجرة وتقاطعها مع مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة مزارع الرياح، وحقق نجاحًا ملحوظًا في حماية مسارات هجرة الطيور.



كما تناول العرض مشروعات أخرى تشمل: التقارير الدولية الخاصة بالشفافية والتنوع البيولوجي وخطط التكيف الوطنية، ومشروعات الأوزون المنفذة بالتعاون مع "اليونيدو"، إضافة إلى الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.



وأشارت د. منال عوض إلى أن وزارة البيئة تُعد نقطة الاتصال الوطنية لعدد من صناديق وآليات التمويل الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمي وصندوق التكيف، وهو ما مكّنها من دعم مشروعات كبرى مثل مشروع حماية الشواطئ التابع لوزارة الموارد المائية والري، وكذلك مشروعات التخفيف الخاصة بوزارة الكهرباء والمباني الموفرة للطاقة.



وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة مشروعات تنموية داخل المحميات الطبيعية، منها مشروع قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، الذي يوفر خدمات متنوعة للسكان وفرص عمل للنساء والشباب من أبناء البدو عبر إنتاج المشغولات اليدوية وتسويقها.



كما وجهت الوزيرة بضرورة اتخاذ إجراءات تطويرية بمحمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها وضمان استدامة مواردها الطبيعية، إلى جانب دعم أنشطة السياحة البيئية بها. كما تمت مناقشة آليات دعم القطاع الخاص لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، خاصة بمدينة شرم الشيخ، وإزالة التحديات التي تواجه التنفيذ بما يعزز الاعتماد على الطاقة المتجددة.



وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على أهمية استمرار التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسريع وتيرة الإنجاز وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة، مؤكدة أن تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود مصر في حماية البيئة ومواجهة التحديات العالمية، وتعزيز مكانتها كنموذج إقليمي رائد في العمل البيئي والمناخي.



