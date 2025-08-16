"عربية النواب": البيان العربي - الإسلامي صفعة سياسية لإسرائيل

كتب- نشأت علي:

قال أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، يُمثل موقفًا تاريخيًا موحدًا في مواجهة التصريحات العدائية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومشروعه المزعوم "إسرائيل الكبرى".

وأضاف "محسب"، في بيان، اليوم، أن هذا البيان يوجّه رسالة واضحة بأن العالمين العربي والإسلامي لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام محاولات فرض الأمر الواقع أو الاستهانة بالقانون الدولي.

وأوضح أن البيان يعكس إرادة جماعية للدول العربية والإسلامية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية ورفض السياسات التوسعية الإسرائيلية، كما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لوقف الانتهاكات المتكررة، مشددًا على أهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال وضرورة إنهائه فورًا.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن صدور البيان جاء في توقيت بالغ الحساسية، مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية واستمرار العدوان على غزة عبر استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية وفرض سياسة الحصار والتجويع.

وأكد أن توحيد الموقف العربي - الإسلامي بهذه القوة يعزز من فرص الضغط الدولي على إسرائيل، خصوصًا في ظل الرفض القاطع لمخططات الاستيطان والضم، مثل مشروع منطقة "E1"، الذي يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي.

وأوضح أن اللغة الصارمة التي تبناها البيان تحمل دلالات استراتيجية مهمة، أبرزها أن الأمن القومي العربي مهدد بشكل مباشر، وأن أي مساس بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، وخاصة القدس الشرقية، سيقابَل برد سياسي وقانوني قوي، مشيرًا إلى أن البيان يتجاوز حدود الإدانة، ويؤسس لتحركات عملية قد تشمل خطوات دبلوماسية وقانونية لمحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

وشدد "محسب"، على أن المرحلة المقبلة تستلزم استمرار هذا الزخم العربي – الإسلامي، وتحويل البيان إلى خطة عمل متكاملة تشمل التنسيق في المحافل الدولية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والمضي في إعادة إعمار غزة، مع التأكيد على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة تحت سيادة دولة فلسطين وسلطتها الشرعية.

