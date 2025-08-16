تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم" إن هذه المنظومة تعتمد على إنشاء ملف طبي فردي لكل مواطن، يتضمن التاريخ الصحي والعلاجات المقدمة، مما يتيح للأطباء متابعة دقيقة لحالة كل فرد ضمن الأسرة.

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن حملة "100 يوم صحة" تُعد ركيزة أساسية في تعزيز النظام الصحي في مصر، حيث تسعى إلى تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم" إن هذه الحملة أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة من خلال الكشف المبكر عن أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، سواء في الحالات المكتشفة حديثًا أو تلك التي كانت بحاجة إلى تحسين خطط العلاج.

أكد الشيخ محمد الخزرجي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن هناك فرقًا جوهريًا بين ما يُعرف بالطلاق "السني" والطلاق "البدعي".

أوضح الشيخ الخزرجي خلال لقائه ببرنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الطلاق السني هو الطلاق الذي يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أي أن يتم في طهر لم يجامع فيه الرجل زوجته، وذلك احترامًا لفترة العدة ولمنع التسرع في اتخاذ القرار.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة الشديدة التي اجتاحت البلاد مؤخرًا ستبدأ في التراجع اعتبارًا من غد السبت، مع عودة درجات الحرارة تدريجيًا إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" إن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعًا غير عادي في درجات الحرارة، حيث تجاوزت المعدلات المتوقعة بفارق كبير، خاصة في محافظات الصعيد التي سجلت ما بين 48 و49 درجة مئوية.

أكد اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مصر تتمسك بشدة بضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تُعد بمثابة "دواعي إنقاذ حياة" لتجنب وفاة المزيد من الفلسطينيين جراء الجوع أو نقص الأدوية والإمدادات الأساسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" إن مصر تبذل جهودًا مكثفة عبر اتصالات دبلوماسية وتنسيق مستمر لتسهيل دخول المساعدات عبر معبر رفح، رغم العراقيل التي تفرضها إسرائيل.